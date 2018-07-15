香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，世界盃熱潮說明體育和運動令人着迷和投入之處，而體育活動除了促進市民身心健康，大型體育比賽更可成為國際盛事，凝聚人心，為社會帶來可觀的經濟效益。

他指出，今年財政預算案提出多項措施，針對體育發展投入更多資源，推動本港體育朝「精英化」、「普及化」和「盛事化」方向發展。

當中，政府向「精英運動員發展基金」合共注資60億元，讓體院有更充裕的資源為精英運動員提供更強支援；另外去年底開始，已為殘疾運動精英項目增撥資源；體院接受全職培訓的運動員人數由現時約460 人，進一步增加至500人；為推動隊際球類運動發展，已於一月起開展五年發展計劃，向亞運會中8項隊際球類項目的相關體育總會，提供合共1.3億額外撥款，並為每名香港代表隊隊員提供每月4000元津貼；政府每年為香港足球總會提供逾2000萬元推行其五年計劃。

普及化方面，政府向藝術及體育發展基金(體育部分)注資10億元；亦撥款1億元開展為期五年的「地區體育活動資助計劃」。

設施方面，政府正積極推展「體育及康樂設施五年計劃」，涉及26個地區康體設施項目，造價合共約200億元，當中啟德體育園項目，期望在2018年年底啟動工程，於2022-2023年完成。

盛事化方面，政府撥款5億元推行全新的「體育盛事配對資助計劃」，鼓勵商界贊助大型體育盛事。當中旅發局舉辦的「香港單車節」，已是連續第三年舉行，去年10月的比賽破紀錄有接近5000人參與，成為香港又一項國際體育盛事。

他提到，2018亞洲運動會和亞洲殘疾人運動會將分別於8月和10月在印尼舉行，香港將會派出歷來最多的運動員參賽，他冀望港人支持香港運動員再創佳績。