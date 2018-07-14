國際財經 香港財經 中國財經

亞洲首富寶座易主 馬雲拱讓印度安巴尼

印度Reliance Industries主席安巴尼(Mukesh Ambani)，以淨資產估計達443億美元，擊敗阿里巴巴集團創辦人馬雲，登上亞洲首富寶座。

美聯儲：漸進式加息將與經濟持續擴張一致

美聯儲半年度貨幣政策報告表示，經濟處於穩健擴張，通脹升至目標上方，漸進式加息將與經濟持續擴張保持一致。

儲局維持漸進加息 道指重越25000

美股周五在科技及工業股造好刺激下，道指收市重越25000點，盤中一度漲118點，收市仍升94點；標指上揚0.11%，且升穿2800點，創2月以來最高；納指連續第二日創新高，進賬0.03%，亞馬遜、微軟、Facebook股價再創新高。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根州大學7月消費者信心指數報97.1，低於預期

￭ 美國6月進口價格指數按月跌0.4%，低於預期的增長0.1%

￭ 美滙指數曾高見兩星期高位，漲0.43%，但美市尾段倒退0.13%

￭ 紐約8月期金低收5.4美元或0.4%，報每盎斯1241.2美元，創近一年低

￭ 紐約8月期油每桶收報71.01美元，升1%；布蘭特期油漲1.2%

￭ 歐洲股市溫和反彈，Stoxx 600指數收漲0.17%

￭ 中國6月新增貸款1.84萬億人民幣，勝預期；社會融資規模增1.18萬億，按年少5902億

￭ 內地在北京、呼和浩特及瀋陽等22個城市，新設一批跨境電子商務綜合試驗區

￭ 內地上半年全國一般公共預算收入10.43萬億人民幣，按年增10.6%

￭ 美商務部解除中興(00763)銷售禁令；公司料上半年虧損70億至90億元人民幣

￭ 消息：主權財富基金中投公司，希望獲准投資於中國股市和債市

￭ 樂視網(300104.SZ)預期上半年虧損11.05億至11.1億元人民幣

￭ 北京時間今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7120元，較周四紐約尾市跌190點子

新居屋售價擬降至118萬起

政府在提交房委會的文件中，最近一期的居屋售價調整至118萬至468萬元，較早前發售時平均下調約26%。

【新股追蹤】5新股下周一登場 興紡暗盤升52%

5隻新股下周一掛牌，暗盤價齊造好，交易資料顯示，以興紡控股(01968)及倢冠控股(08606)表現最好，收升逾五成。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28618點，較恒指香港收市高93點

￭ 夜市期指收報28592點，升34點，較昨日恒指收市高水67點

￭ 東鐵線大圍站南行線月台出現沉降，發展商新世界的工程須暫停工

￭ 反映大型屋苑二手住宅樓市的中原城市領先指數(CCL)連續四周創新高

￭ 新地(00016)大埔白石角雲滙1期昨天標售7伙單位，套現逾1.3億元

￭ 碧桂園(02007)傳自6月11日起，暫緩投資拿地、工程款進度支付至第四季度

￭ 恒大(03333)昨日以每股21.7元至22元，回購180萬股，涉資約3949.12萬元