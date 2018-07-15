即巿股評 港股直擊 香港財經

讀者袁先生問:「你好，本人持有平保(02318)，85元買的，另有中移動(00941)，買入價75元，是留或是走？想比較一下兩隻股票前景。謝謝！」(周五分別收報70.9元及69元)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「我覺得讀者可以留中國平安，但中移動可能要適當地放棄。因為中移動這一段期間的股價表現是與大市相反，若港股未來能夠持續反彈，中移動的角色是被沽，然後買其他指數股份，這個情況是頗惡劣。我並不建議現價沽出股份，可以待好消息出台，中移動股價或許有反彈時，回升至72至73元時轉馬，寧願將資金轉往其他股份。至於平保短期內會繼續受到內地A股影響，但我認為公司的潛在能力，加上中期業績，有望幫助股價向上。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「就閣下詢問的兩隻股票，建議是「一留一走」。平保是可以繼續持有的，主因國內富裕人口增加，對保障及長期儲蓄產品的需求提升，平保自然受惠其中。該股過往營運記錄表現佳，保費增長及新業務價值均勝同業，續為內險股的首選。儘管內險股今年經歷首季的低潮期，但近月保費數字正在復甦，紓緩市場對增長前景的憂慮，其中平保表現更勝同業。平保擁有四大金融科技的子公司，平安好醫生(01833)是其中之一，其餘子公司亦將陸續分拆上市，有助實現股東價值最大化。而中移動方面，內地4G市場正出現飽和，加上競爭對手推出不少優惠，中移動收入方面未能擴張；另未來要發展5G網絡，相關的投資亦不會少，前景審慎，建議可於70港元止蝕離場。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「有趣的是平保及中移動股價現時頗為接近，且同樣是500股一手。A股現水平估值接近歷史偏低水平，滬指在2015年大跌市低位2638點應有龐大護盤及估值上的支持，故平保下行空間應不多。短期保險股仍然受到去年第四季的保監134號文對產品開發及設計重訂要求所影響，今年新業務價值增長難有驚喜，但內地保險市場具長期自然增長條件，長線利好。平保之季績已好過不少同業，股本回報率亦最高，管理層執行力高，建議持有，或伺機再在低位增持，相信大市調整過後，平保會是首批回升的藍籌股。中資電訊股則一直受提速降費所拖累，雖然已在股價上反映，但始終缺乏催化劑。中移動今明兩年核心盈利料繼續呈低增甚至輕微倒退，本身是典型的『藍燈籠』，要大市牛氣沖天才發力，預期今年難再有上年之派高息驚喜，息率將回落至約4.5厘，不算太吸引，故建議沽出。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。