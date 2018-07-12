香港財經

香港大學發表報告，預測第三季香港實質本地生產總值(GDP)按年增長放慢至3.9%，第二季實質GDP料按年增長4.4%，延續首季4.7%的強勁增長，反映本地需求高企。

報告指出，相比去年3.8%的全年增長，預期今年將以較高速率持續增長，全年實質GDP增長4%，較上一季預測3.4%增幅為高。

報告預料，今年第三季的私人消費開支按年上升6.2%，低於第二季的7.3%，貨品出口及進口分別按年升6.2%及6.9%，亦低於第二季的6.9%及7.9%。