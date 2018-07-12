港股直擊 香港財經 即巿股評

中興通訊(00763)獲美國撤銷制裁，市場對中美貿易戰之憂慮暫時得到紓緩，中港股市今早齊升，上證指數半日倒升1.9%，港股亦拗腰急彈，半日升逾兩百點，重返十天線收市。

受中興事件解決沖喜，恒指低開51點後極速回升，A股急彈，為港股注入動力，推動恒指臨近中午最多升205點，高見28517，更上破十天線，中午亦挨近高位收市。恒指半日收報28512點，升201點或0.71%，大市成交額451.79億元。

國企指數中午收報10801點，升143點或1.34%。

A股今早表現突出，上證半日彈升1.9%；深成指表現更醒，中午急升2.55%。

藍籌股普遍造好。再有大行降騰訊(00700)目標價，惟騰訊半日仍升0.2%；建行(00939)升1.6%；滙控(00005)回升0.3%；友邦(01299)漲0.3%。舜宇(02382)手機鏡頭出貨按年急升八成三，推動股價半日揚5.8%，更是表現最叻藍籌。

焦點板塊

內險及券商股：A股急升，資金追捧內險及券商股，新華保險(01336)半日升4.2%，跑贏一眾國指成分股；中國太平(00966)午漲3.3%；太保(02601)走高3.4%；平保(02318)升1.6%；中國銀河(06881)揚3.4%；海通證券(06837)漲3.2%；華泰證券(06886)漲3.1%。

石油及油服股：隔夜油價重創，石油相關股逆市跌，中石油(00857)下滑0.7%；中石化(00386)走低0.4%；中海油(00883)跌0.8%，聯同中石油更包辦首兩位表現最差恒指成分股；油服股表現亦曳，華油能源(01251)挫3.6%；海隆(01623)降1.9%；宏華(00196)跌1.4%。

焦點股份

中興通訊：獲美國商務部解除禁令刺激，中興通訊(00763)應聲炒上，最高見過13.8元，爆升23.88%，半日收報13.6元，仍勁升22.1%。內地的中興A股(000063.SZ)亦升停板。

五龍動力(00378)：母公司五龍電動車(00729)計劃配股予神州租車(00699)，五龍動力今早顯著反彈，曾狂升44.5%，半日仍炒上37.7%，午收0.201元。

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