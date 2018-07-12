香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥到立法會出席答問大會時表示，若樓市「辣招不再辣」，可再考慮其他方法，如有需要，政府可再檢視進一步限制私人住宅賣給非本港居民的措施。

新民主同盟議員范國威認為，本港的房屋問題是由於人口政策，要求政府取回單程證審批權。林鄭月娥重申，房屋政策和人口政策是兩碼子的事，現時香港人口極速老化，如有家庭需要團聚，可帶來更多勞動力，帶動經濟發展，香港應該歡迎。

此外，對於丁屋政策，林鄭月娥表示，會適時處理，但現在「未係時候」，而由於丁屋政策現時正面對司法覆核，不宜公開評論。