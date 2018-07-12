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美商務部：中興禁令已解除

美國商務部表示，已完成確認中興通訊(00763)達成和解協議內的條件，解除為期三個月的禁令。

麥樸思警告金融危機遲早爆發 貿易戰僅熱身

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示，遲早會看到金融危機爆發，貿易戰只是全球金融危機的「熱身」。

大宗商品遭殃 道指收挫219點

市場擔心中美貿易戰惡化，投資情緒大受打擊，金屬和石油等商品價格顯著下滑，美股三大指數周三終止「四連升」。道指曾跌255點，收市下滑219點或0.88%，報24700點；油股雪佛龍插水3.18%，Caterpillar挫3.15%；標指低收0.71%；納指跌0.55%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國生產者價格指數(PPI)6月按年升3.4%，核心PPI按年升2.7%

￭ 美聯儲被視為「鴿派」的埃文斯，轉軚支持今年再加息

￭ 美元兌日圓尾段升0.92%，兌歐羅漲0.58%，美滙指數上揚0.62%，至94.74

￭ 紐約8月期金跌11美元或0.9%，收報每盎斯1244.40美元；9月期銅跌3.4%

￭ 消息：博通(Broadcom)擬180億美元，提購美國軟件商CA

￭ 格羅斯管理的Janus Henderson債券基金，6月據稱流失1.88億美元資金

￭ 加拿大央行開會後加息四分一厘，符合預期

￭ 特朗普批評德國淪為俄羅斯「俘虜」，默克爾反駁；特朗普逼令北約盟友，防務開支須增一倍至佔GDP 4%

￭ 歐洲股市低收，歐洲Stoxx 600指數下滑1.26%

￭ 路透：海航集團延遲付尾款，空中巴士未能交付逾10億美元A330客機

￭ 消息：中美貿易談報已破裂；中國正研究對美國採取其他報復措施

￭ 離岸人民幣兌美元(CNH)美市尾段急插735點子，報6.7241元

【新股追蹤】八新股今上市 天立教育暗盤升13%

八隻新股周四登場，暗盤價個別發展。資料顯示，天立教育(01773)曾高見3.1元，較招股價升16.54%；收報3.02元，升13.53%。

五龍電動車引入神州租車等股東

五龍電動車(00729)以每股0.06元，向神州租車(00699)配售90億股新股，及向其發行6億元的可換股債券。另外引入東方資產附屬為股東，並向不少於6名承配人配售新股。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報28222點，跌66點，較昨日恒指收市低水90點

￭ 吉利汽車(00175)預期半年盈利按年增約50%

￭ 舜宇(02382)6月手機鏡頭出貨量按年增83%，按月增13.5%

￭ 國藥(01099)作價51.08億人民幣，向母企購入醫療器械分銷業務

￭ 恒大(03333)周三再回購股份，涉資約2.72億元

￭ 市況不就，蒼南儀錶(01743)周三宣布取消上市計劃

￭ 兗煤(01171)獲母企增持H股，佔已發行股本約1.99%