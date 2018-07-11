港股直擊 香港財經 即巿股評

美國特朗普政府今早突然列出新清單，擬對中國總值2000億美元之商品加徵10%關稅。港股今早大幅下挫。

恒指裂口低開668點或2.3%，報28013點，復失守10天線，之後跌幅收窄，曾跌436點，高見28245。截至10時10分，恒指跌470點，報28212。

國企指數低開307點，報10517，跌幅達2.8%，最新跌196點，報10628。

貿戰升級，A股又捱打，上證指數復失2800點關，最新報2785，跌42點或1.5%。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)昨日已捱沽，今早曾再挫3%，低見375元，最新跌2.3%，報378元。

滙控(00005)低開2.4%，報72.1元，現跌1.7%。

中資金融股受壓，工行(01398)及建行(00939)分別低開3%以上，最新跌幅收窄，分別跌1.8%及1.9%。平保(02318)跌1.5%，報70元。

受新一輪關稅清單影響，科技股受壓，瑞聲(02018)挫逾4%，最新跌幅收窄至1.1%；舜宇光學(02382)跌2.7%。

內房股亦跑輸，碧桂園(02007)跌3.8%；恒大(03333)跌3.1%。

小米(01810)繼續成為焦點股，昨日急升一成三後，今早先跌後升，最新升4.2%，報19.8元，暫為上市新高。