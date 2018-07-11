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東航擬非公開發AH股 引戰略投資者

東航(00670)擬向吉祥航空等方，非公開發行約16.16億股A股，募資最多118億元人民幣。同時擬向吉祥航空非公開發行最多5.18億股H股，募資不超過35.5億港元。

中石化夥母企百億人幣拓新能源業務

中國石化(00386)與母公司中國石化集團斥資100億元人民幣成立合資企業，重點投資新能源等戰略新興產業。

【新股追蹤】福森藥業暗盤升逾15%

暗盤交易資料顯示，今日掛牌的福森藥業(01652)暗盤曾高見2.43元，較招股價升16.83%；收報2.41元。

珀玥加推62伙 周末112伙揀樓

遠展(00035)大圍新盤珀玥，昨日加推2號價單，涉及62伙1房單位，折實售價由466.38萬元起。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28723點，較香港高40點

￭ 夜期收報28620，較昨日恒指收市低水62點

￭ 長汽(02333)與德國寶馬在中國成立合營，總投資51億人民幣，各佔50%股權

￭ 外電：中國平安(02318)考慮對泰邦生物提出競爭性收購報價

￭ 諾基亞與中移動(00941)簽10億歐羅一年期框架協議，涉人工智能和5G解決方案

￭ 新地(00016)大埔白石角雲滙2期加推88伙，並推168伙於周六發售

￭ 大唐新能源(01798)上半年發電量按年增30.13%

￭ 中廣核電力(01816)首6個月上網電量按年增12.49%

￭ 中國建築(03311)上半年新簽合約額按年增21.96%

￭ 麗新發展(00488)獲批將倫敦三處物業，重建為一幢56層高大樓

￭ 裕元集團(00551)首6月經營收益淨額47.7億美元，按年升7.22%

￭ 華邦金融(03638)擬以每股0.5元配股，淨集1.52億元

￭ 西部水泥(02233)預期中期純利按年大幅增加

百事績優利好 道指高收143點

百事可樂業績理想，股價周二收市飆4.7%，加上能源股和傳統防守股份上揚，帶動美股道指一度漲168點，收市仍彈143點或0.58%，連升4個交易日，銀行股周五陸續公布業績前有沽壓；標指收升0.35%，創逾5個月收市新高；納指則反覆微升0.04%。

外圍焦點簡訊

￭ 英揆文翠珊所屬保守黨兩名副主席呈辭，英鎊反覆，尾段回穩；美滙指數向好

￭ 紐約8月期金倒退0.3%，收報每盎斯1255.40美元

￭ 布蘭特期油曾高見每桶79.51美元，收報78.86美元，升1%；紐約期油升0.4%

￭ 特斯拉(Tesla)與上海簽署投資協議，擬建年產50萬輛純電動整車超級工廠

￭ C朗拿度由西甲勁旅皇家馬德里，轉投意甲班霸祖雲達斯

￭ 歐股六連升，Stoxx 600指數高收0.43%

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.6507元，較周一紐約尾市跌280點子

￭ 中德政府聯合聲明稱，雙方反對一切形式的保護主義