香港財經

環聯資訊公布港人使用信用卡的數據，在2016年至2017年期間，「95後」持卡人數增長1.34倍，至近14.2萬人，總持卡量亦由10.2萬張，大升至近26萬張。拖欠卡數的人數同樣由約1200人倍增至約2800人，增幅為眾年齡層之冠，反映年輕人須加強信用卡理財教育。

數據顯示，由2016年第一季至2017年第四季的8個季度，本港持有信用卡的總人數持續上升，由近400萬人上升至逾410萬人，總結欠也由近1250億元，升至約1290億元。其中，80至94年間出生的年齡層持卡人數則由108.9萬人，增至116.4萬人，增長約6.8%，結欠額由260億元上升至329億元，增長26.5%。至於在95年後出生的年齡層，持卡人數由約6萬人，大幅上升至約14.2萬人，增長1.34倍，結欠額則由約2.4億元升至7.9億元，升幅約2.3倍。

持卡量方面，79年或以前出生的年齡層變化不大，而80至94年間出生的年齡層的總持卡量則由2016年首季的約387萬張，升至約419萬張，升幅約8.3%，人均持卡量由3.56張，升至3.6張。在95年以後出生的年齡層，總持卡量由10.2萬張，升至25.8萬張，人均持卡量由1.69張，增至1.82張。

拖欠卡數人數方面，除了95年後出生的年齡層，其他年齡層均有明顯的跌幅。