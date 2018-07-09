香港財經

亞洲國際博覽館表示，上周四(7月5日)與三間香港及珠海企業組成「港珠澳大橋會展旅遊帶」聯盟，包括與珠海國際會展中心、香港富豪酒店及珠海橫琴長隆灣酒店，簽訂「港珠澳大橋會展旅遊帶」戰略協議。

各方未來將合作推進兩地會展旅遊業發展，推廣「一展兩地」的博覽模式，及「一程多站」旅遊模式，共同把握粵港澳大灣區機遇。

亞博館表示，大橋預計在今年下半年開通，屆時來往香港和珠海最快僅需半小時，而亞博館毗鄰大橋，是連接珠三角地區的窗口門戶，相信日後勢必有更多內地旅客前來參與活動，將帶動更多商貿往來。