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今日 14:58 時事脈搏 香港財經

蘇偉文:無意拆售屋邨商場或回購領展

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運輸及房屋局副局長蘇偉文在立法會上表示，政府暫無計劃拆售屋邨商場或回購領展(00823)，因為回購涉及大量公帑，亦會令投資者產生憧憬，認為政府會不斷有回購的計劃。

他又稱，房委會將持續監管商戶，只要他們不違反地契、大廈公契或限制性契諾，政府不會干預商業運作。

有報道指房委會於2005年折售資產予領展時，買賣協議中有「分攤比率契諾」，規定領展及其後買家須攤分23個屋邨的管理費和維修費。

蘇偉文回應稱，在屋邨業權轉售後，「分攤比率契諾」仍生效；若有違規事件，將轉介地政總署跟進。

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