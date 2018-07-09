港元拆息走勢個別發展，當中隔夜本港銀行同業拆息(HIBOR)回升至0.56厘；與樓按相關的1個月拆息三連降。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息回升至0.5632厘；1個月港元拆息降至1.6204厘，連跌三個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.9357厘和1.1361厘。3個月拆息則升至1.9976厘。
長息方面，半年期息報2.1625厘；1年期報2.5225厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時35分，港滙報7.8476。
今日 11:42 香港財經
港元拆息走勢個別發展，當中隔夜本港銀行同業拆息(HIBOR)回升至0.56厘；與樓按相關的1個月拆息三連降。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息回升至0.5632厘；1個月港元拆息降至1.6204厘，連跌三個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.9357厘和1.1361厘。3個月拆息則升至1.9976厘。
長息方面，半年期息報2.1625厘；1年期報2.5225厘。
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