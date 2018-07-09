訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:26 時事脈搏 香港財經

楊偉雄冀世界級科企落戶香港

放大圖片

創新及科技局局長楊偉雄在「亞洲商貿論壇」致詞時表示，特區政府大力支持創科發展，希望世界級創科機構和科技企業落戶香港發展。

楊偉雄表示，除了預留200億元發展落馬洲河套區港深創新及科技園，亦預留100億元支持在科學園建設醫療科技、人工智能和機械人創新平台，政府在第三季推出專才培養計劃，和注資50億元創新科技基金，培養本地科研人才。

他又表示，在國家推動「一帶一路」和粵港澳大灣區發展下，香港將發揮香港法律和經濟體系完善的優勢，拓展香港和內地、東盟的合作，有利香港「地區新經濟可持續發展」。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。