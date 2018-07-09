時事脈搏 香港財經

創新及科技局局長楊偉雄在「亞洲商貿論壇」致詞時表示，特區政府大力支持創科發展，希望世界級創科機構和科技企業落戶香港發展。

楊偉雄表示，除了預留200億元發展落馬洲河套區港深創新及科技園，亦預留100億元支持在科學園建設醫療科技、人工智能和機械人創新平台，政府在第三季推出專才培養計劃，和注資50億元創新科技基金，培養本地科研人才。

他又表示，在國家推動「一帶一路」和粵港澳大灣區發展下，香港將發揮香港法律和經濟體系完善的優勢，拓展香港和內地、東盟的合作，有利香港「地區新經濟可持續發展」。