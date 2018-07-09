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今日 10:56 港股直擊 香港財經

中銀料小米窩輪引伸波幅或回落

首隻以不同股權架構來港上市的小米(01810)首日掛牌，逾20隻窩輪同日應市，開市首一小時，小米認購證合共有接近2億元成交。

中銀國際股票衍生產品聯席董事葉滙豪表示，由於窩輪發行商為配合股輪同步，上月底已經需要為小米窩輪定價。在未知股價首日表現的情況下，為對沖考慮會將引伸波幅定於偏高水平，今日上市的小米窩輪引伸波幅最多接近90%。

不過，今日除窩輪外，小米的股票期貨及期權亦同步推出。參考小米即月至下月、貼價至價外的上市期權引伸波幅普遍處於40%，意味小米窩輪的引伸波幅有機會回落。

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