港元拆息全線下跌，當中隔夜本港銀行同業拆息(HIBOR)大幅降至0.32厘；與樓按相關的1個月拆息兩連降。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息跌至0.3211厘；1個月港元拆息降至1.6961厘，連降兩個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.9379厘和1.2507厘。3個月拆息降至1.9897厘。
長息方面，半年期息降至2.2018厘；1年期報2.5171厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8484，曾低見7.8491。
今日 11:33 香港財經
港元拆息全線下跌，當中隔夜本港銀行同業拆息(HIBOR)大幅降至0.32厘；與樓按相關的1個月拆息兩連降。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息跌至0.3211厘；1個月港元拆息降至1.6961厘，連降兩個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.9379厘和1.2507厘。3個月拆息降至1.9897厘。
長息方面，半年期息降至2.2018厘；1年期報2.5171厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8484，曾低見7.8491。
|下一篇：
|美國務院否認對北韓無核化態度軟化
|上一篇：
|禮頓未出席鐵路小組會議 稱專心準備報告