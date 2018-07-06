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今日 11:33 香港財經

港元拆息全線跌 1個月息兩連降

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港元拆息全線下跌，當中隔夜本港銀行同業拆息(HIBOR)大幅降至0.32厘；與樓按相關的1個月拆息兩連降。

財資市場公會網頁顯示，隔夜息跌至0.3211厘；1個月港元拆息降至1.6961厘，連降兩個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.9379厘和1.2507厘。3個月拆息降至1.9897厘。

長息方面，半年期息降至2.2018厘；1年期報2.5171厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8484，曾低見7.8491。

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