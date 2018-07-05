香港財經

按揭證券公司旗下香港年金公司宣布推出終身年金計劃，富達國際香港退休金業務總監陸劍平認為，計劃值得所有人考慮，因為年金可每月提供穩定收入，而其終身保障的特點亦有助對沖長壽風險。不過，他不建議市民將所有儲蓄投放於年金，因為這對沖不了通脹風險，而且市民亦宜保留一定資產作應急之用。

他續指，過往退休人士往往因擔心日後儲蓄會不敷應用而過份節儉，但有年金後，退休人士知道每個月有穩定收入，將有助改變此問題並改善生活質素。這亦可使市民在退休前更完善地作退休預算。