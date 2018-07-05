香港財經

按揭證券公司旗下香港年金公司宣布推出終身年金計劃，命名為「香港年金計劃」，65歲或以上的香港永久性居民，可在本月19日至8月8日內登記認購意向，入場費5萬至100萬港元不等。若錄得超額認購，發行額度將由100億元增至200億元。

計劃的分銷商涵蓋全港20間零售銀行，合共約700間指定分行，銷售過程將分為兩個階段。在第一階段，申請人可於下周一(9日)起，透過任何一間代理銀行的指定分行，領取認購意向表格，並在登記期內交表，或於香港年金公司以網上形式登記。此階段只需填寫個人資料、認購意向金額，以及選擇3間意向代理銀行，而毋須繳付保費。

其後，年金公司將為合資格申請人進行抽籤，決定申請人的認購先後次序，每位申請人將獲分配到一間代理銀行辦理投保手續，並在指定預約時間作銷售會面。若所選的銀行已滿額，則會被安排到仍有餘額的代理銀行，或在投保申請處理中心辦理手續。

倘錄得超額認購，年金公司將會訂出分配金額上限，認購少於或等同該上限的申請人，將獲全額分配，而其他申請人則只會獲分配至該上限金額。不過，申請人最終可投保金額，需根據第二階段的財務需要分析結果才能作實。

至於在第二階段，申請人將在9月中開始陸續收到分配結果，並會獲安排出席銷售會面，以辦理投保手續。會面會為申請人進行財務需要分析，以確定申請人是否適合投保獲分配的全部金額，當會面完成後便可繳付保費，並由下一個月份起，收取保證每月年金金額。此階段預計在今年9月底至明年3月期間進行。

終身年金計劃的保證期是由起繳日起，直至根據保單條款所獲發的累積保證每月年金金額，達到已繳保費的105%為止。