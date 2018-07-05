香港財經

滙豐發表報告，預測未來銀行業將出現如混合實境體驗設計師、演算工程技師等新職位，而銀行目前正在招聘過1000名數碼人才，以支援公司推動全球業務數碼化發展。

業內新的職位或包括混合實境體驗設計師、演算工程技師、對話界面設計師、綜合服務顧問、數碼處理工程師，以及合作夥伴把關人員。

滙豐零售銀行及財富管理業務全球創新與合作總監、電子服務平台亞太區主管鄺禮安表示，人工智能並不會取代人類智慧，揉合先進科技及人類獨有的優勢，將能夠進一步提升客戶體驗至更傑出的水平。