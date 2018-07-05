訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:14 香港財經

滙豐料未來銀行業出現數碼科技新職位

滙豐發表報告，預測未來銀行業將出現如混合實境體驗設計師、演算工程技師等新職位，而銀行目前正在招聘過1000名數碼人才，以支援公司推動全球業務數碼化發展。

業內新的職位或包括混合實境體驗設計師、演算工程技師、對話界面設計師、綜合服務顧問、數碼處理工程師，以及合作夥伴把關人員。

滙豐零售銀行及財富管理業務全球創新與合作總監、電子服務平台亞太區主管鄺禮安表示，人工智能並不會取代人類智慧，揉合先進科技及人類獨有的優勢，將能夠進一步提升客戶體驗至更傑出的水平。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。