香港財經

本港營商環境於第二季尾再度惡化，上月香港採購經理指數(PMI)跌至近兩年低。

日經/Markit公布，經季節調整後，6月份日經香港PMI為47.7，低於5月的47.8，顯示私營經濟的景氣度驟跌至接近兩年最低。第二季PMI平均值報48.2，為2017年初以來的首個季度錄得跌幅。

數據顯示，整體投入成本錄4個月高位，採購成本通脹更達6年半以上最高。營運開支上漲令企業將成本轉嫁客戶，產出價格因此4個月來首度回升，但加幅非常輕微。企業經營信心繼續倒退，產出預期指數維持下行，並跌至2017年3月以來最低。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw表示，期內產出與新訂單量繼續大幅下滑，中國方面的客戶需求亦連跌第二個月。商業信心急挫至15個月低位，減弱了私營經濟迅速復甦的希望。此外，調查資料重點提及，中美貿易摩擦升溫對增長構成壓力的憂慮。

他表示，私營企業同時還須面對不同的挑戰，包括供銷商貨源不足、投入品價格大幅上漲等。採購成本通脹升至近7年以來最高，數據顯示紙品、塑膠、銅等價格飆升，是成本通脹的主要來源。企業即使有意將成本轉嫁客戶，但卻因需求疲弱，調升銷售價格的空間變得有限。研究資料分析，最近數月欠佳的表現很可能於第三季度更清晰地顯現。