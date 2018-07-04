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今日 12:45 香港財經

穆迪:空置稅對港開發商影響可控

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政府早前推出六項房屋政策新措施，包括實行一手樓空置稅，評級機構穆迪認為，這對香港開發商的影響溫和及可控，對本港樓價則有輕微冷卻作用。

穆迪指出，徵收空置稅旨在鼓勵發展商加快推售單位，相信發展商亦會採取更具競爭力的定價策略，或令樓價輕微降溫。然而，空置稅金額相當於樓價的5%，倘樓價增幅超過半成，則稅項很容易轉嫁予買家。

此外，穆迪認為，本港大部分開發商均有充足的流動性，吸納空置稅的稅項，因地產商有多元的收入來源，能減輕未來12至18個月的稅收影響。

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