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今日 11:42 香港財經 時事脈搏

林鄭:放寬按揭成數須小心研究

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對於會否放寬按揭成數，行政長官林鄭月娥出席立法會質詢時表示，新提出的馬頭圍道港人首置項目，已為較高收入人士提供九成按揭。她承認，目前的按揭成數相對較低，或影響到部分市民置業，但強調亦要保護金融系統穩定。

林鄭月娥引述財政司司長陳茂波指，擔心會在目前樓價飆升的情況下，火上加油，帶來反效果，故要很小心研究。她指出，陳茂波會檢視情況，決定是否推出措施協助置業人士。

她又稱，政府現正研究整合制度，以壓縮建樓程序，加快房屋供應。本立法年度財委會批准的工程項目將近1700億元，或有望破過去5年的紀錄。

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