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16隻新股昨日向港交所遞交上市申請，當中包括兩家生物科技企業AOBiome Therapeutics及Stealth BioTherapeutics。

據初步招股文件顯示，AOBiome為臨床階段微生物組公司，截至去年12月底止全年虧損1169萬美元，2016年虧損為879.9萬美元；收入259.5萬美元，按年增34.74%。

該公司擬將集資所得款項用於核心產品的持續研發及臨床開發、候選藥物商業化、公司擴張及發展，以及一般公司用途及營運資金。花旗及海通國際及聯席保薦人。

至於Stealth BioTherapeutics今年首季虧損4041.05萬美元，去年同期虧損1855.02萬美元；收入2.21萬美元，按年增3.29倍。去年虧損6415萬美元。聯席保薦人是Jefferies及中銀國際。

其餘的新股包括擬在主板上市的新加坡拆除服務供應商Beng Soon Machinery、土本工程承包商KEH、創新科技公司Wanka Online(玩咖歡聚)、從事網貸相關業務的「獨角獸」公司Welab、藥物研究機構方達控股、建築鋼材供應商金源行、瓷磚地板產品供應商港尚控股、物業發展商萬城控股、互聯網教育平台滬江教育。

創業板上市的有馬來西亞物流服務供應商AGX、建築工程顧問公司WAC、本港預拌混凝土供應商協城控股、建築服務分包商高輝集團，和室內設計公司萬亞企業。