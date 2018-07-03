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中電10月起加電費2% 港燈明年加6.8%

兩電獲港府批准新的五年管制計劃，中電(00002)10月起加電費2%，港燈(02638)明年加6.8%；政府建議在新管制計劃生效時起，向每戶提供3000元電費補貼，分60個月發放。

華置持恒大 錄未變現虧損59億

華人置業(00127)於6月30日持有約8.58億股或約6.5%的中國恒大(03333)，以恒大6月29日收市價評估，預期公平值未變現虧損約59億元。

【新股追蹤】兩新股登場 基石暗盤穿底

兩新股周三上市，資料顯示，基石(01592)上市前夕暗盤以最低位0.36元收市，較招股價跌10%；棠記(08305)收報0.33元，升10%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28400點，較港收市低145點

￭ 夜市期指收報28164，跌153點，較昨日恒指收市低水382點

￭ 復星醫藥(02196)控股股東周二以每股平均約40.15元，增持200.5萬股H股

￭ 中國中鐵(00390)中標杭州地鐵7號線工程施工總承包項目，合同金額約114.57億人民幣

￭ 中國恒大(03333)以約2.86億元回購1412.9萬股，回購價介乎19.32至20.8元

￭ 金風科技(02208)公布，安邦集團、安邦人壽、安邦養老將其所持公司A股轉讓予和諧健康

￭ 新世界(00017)牽頭的北角柏蔚山加推45伙，部分單位提價約15%

￭ 世紀陽光(00509)旗下權智(00601)以7000萬元售GSSEA及GSIL權益

￭ 濰柴(02338)增持德國上市的附屬凱傲約205.36萬股，對價約1.5億歐羅

￭ 馬來西亞財政部要求中交建(01800)大幅下調東海岸鐵路造價

￭ 勝獅貨櫃(00716)以現金代價7.35億元人民幣，出售惠州市土地

￭ 本港5月零售銷貨價值臨時估計為405億元，按年升12.9%，勝預期

￭ 小米(01810)上周四截止認購，消息透露一手中籤率100%

￭ 網貸平台Welab、滬江教育科技、Wanka Online(玩咖歡聚)擬本港主板上市

美光侵權訴訟敗訴 產品或被中國禁售

美國晶片公司美光(Micron)在與台灣聯電(UMC)的侵權訴訟中敗訴，將被禁止在中國市場銷售其部分晶片。美光股價曾暴瀉超過7%。

科技股拖累 道指國慶前夕低收132點

美股周二在獨立日假期前夕只有半日市，道指一度借油股跟隨油價上升而攀高137點，但在科技及銀行股拖累下，道指最終低收132點或0.54%，以近即市低位收報24174點，摩根大通、高盛、美國運通下滑近1.2%至1.4%；標指跌0.49%；納指低收0.86%。Facebook挫2.3%，蘋果下滑1.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月工廠訂單按月增0.4%，市場原本預期不變

￭ 沙地阿拉伯內閣確認，必要時準備動用石油閒置產能，以應對供需情況

￭ 紐約期油最多漲1.8%，亦曾倒插1.6%，收市漲0.3%，報74.13美元；布蘭特期油彈0.1%

￭ 紐約8月期金收市彈11.8美元或1%，報每盎斯1253.50美元

￭ 美市尾段，ICE美滙指數跌0.5%，至94.606；歐羅兌美元升報1.1657

￭ 德國政局明朗化，德股升0.91%，法股、英股也高收

￭ 嘉能可(00805)遭美司法部調查，倫敦股價收市挫逾8%

￭ 螞蟻金服傳斥近一億美元，投資社交投資網站雪球

￭ 凌晨1時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6722元，較周一紐約尾市漲139點

￭ 中國人民銀行參事盛松成表示，不認為人民幣還會大幅貶值

￭ 人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿：去槓桿不會一刀切