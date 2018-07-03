香港財經 時事脈搏

中電(00002)及港燈(02638)上調2019年的淨電費。中電電費由10月起上調2%至每度電117.7仙；港燈則由明年1月起上調6.8%至每度電120.1仙。

中電指出，由今年10月起，中電將調低平均基本電價3.7%，至每度電91仙，但由於燃料價格大升，燃料調整費將較現時上調5.8仙，至每度電27.8仙。計算回扣後，經調整平均淨電費率將較現時上調2%，至每度電117.7仙。

至於港燈方面，新《管制計劃協議》將港燈的准許回報率由2019年起，下調至資產淨值8%，有助紓緩電費壓力。連同其他調整，2019年港燈基本電費每度電將調低7.8仙，由今年的109.1仙，減至101.3仙。

然而，經過2017年及2018年連續兩年提供大額回扣，港燈將沒有資源在明年繼續提供同樣的大額回扣。該回扣將由今年的每度電合共20仙，大幅調低至每度電4.6仙，並即時反映在明年的電費上。

港燈董事總經理尹志田指出，儘管調低准許回報率會令電費下調，但減幅不能全數抵消回扣大減的影響，故明年港燈客戶要繳交的淨電費，將由每度電112.5仙調至120.1仙，即上調6.8%。

他續稱，明年淨電費將較今年高，主要由於特別回扣大減，若扣除這因素的影響，明年淨電費本應較2018年低5.9%。