香港財經

羅兵咸永道今年初估計，2018年香港將有150家新股上市，集資約2000至2500億元，有望重奪全球集資王地位。該行企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，該行上調新股宗數預測至220宗，但集資額預測不變。由於今年上半年主板已有108家新股上市，創業板亦有50家，現時已向港交所(00388)遞交上市申請的亦有逾200家公司，其中該行估計有30家以上，可在7月份掛牌，故該行上調新股宗數預測。

但貿易戰陰霾不散，令市況非常波動，該行資本市場服務合夥人黃金錢稱，明顯反映在IPO定價不如往年進取。黃煒邦補充，市況波動下，超大型新股的上市步伐最受影響，故該行未擬上調集資額預測，若貿易戰拖長，香港可能最終集資額徘徊預測下限(約2000億元)。他又表示，若市況不明朗，大型新股的基礎投資者認購比例有可能上升，以確保足額認購，公司順利上市。

另外，內媒引述消息指繼小米集團(01810)後，阿里巴巴亦將押後發行中國預託證券(CDR)計劃。黃煒邦稱，該行支持CDR機制，容許在海外註冊和上市的公司，在不改動現行內地法規的情況下，可回流A股上市，有利降低發行成本。但落實的細則、會計和法律披露等要求仍然未清楚，倘公司平衡風險後，相信仍然會推進，但他預期首家CDR料須到下半年才出現。