港元拆息走勢個別發展，隔夜息抽升至3厘樓上；與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)企穩兩厘水平。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息升至3.0382厘，較上日升0.3375厘；1個月港元拆息升至2.0218厘，連升兩個交易日；1星期和兩星期拆息分別報2.1936厘和2.1043厘。
3個月拆息則回落至2.0941厘，中止17連升。
長息方面，半年期息升至2.2625厘；1年期報2.555厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8461。
今日 11:34 香港財經
港元拆息走勢個別發展，隔夜息抽升至3厘樓上；與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)企穩兩厘水平。
財資市場公會網頁顯示，隔夜息升至3.0382厘，較上日升0.3375厘；1個月港元拆息升至2.0218厘，連升兩個交易日；1星期和兩星期拆息分別報2.1936厘和2.1043厘。
3個月拆息則回落至2.0941厘，中止17連升。
長息方面，半年期息升至2.2625厘；1年期報2.555厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8461。
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