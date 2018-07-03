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行政長官林鄭月娥表示，社會對土地房屋供應有迫切性，政府不應迴避土地供應問題。

對於林鄭月娥早前表明增加土地供應要「靠填海」，是否左右社會意見，她出席行政會議前表示，土地供應從來都是香港一個很重要議題，尤其是政府早前公布了一系列的房屋政策新措施，這些措施得到廣泛市民歡迎，特別是多撥土地予公營房屋的興建，和日後的資助房屋重新訂價，與市價脫鈎。

她表示，現時餘下的問題是，土地從何而來，作為行政長官及其他主事官員，不可以亦不應該迴避土地供應迫切性的議題。

她稱，感謝土地供應專責小組努力作諮詢，而自己作為行政長官，與運輸及房屋局局長陳帆因應對土地問題的關注，作出初步回應，今日的香港社會，無可能因行政長官看法或政府意見，便可左右小組的諮詢。回顧香港發展歷史，新市鎮興建靠大幅填海，亦不是沒有見過的方法。

林鄭月娥重申，社會對土地房屋供應有迫切性，10月的《施政報告》不能交白卷，要求土地專責小組在5個月的諮詢中，如何將一些已獲社會看法與政府分享，稍後發展局局長將與小組主席黃遠輝研究，如何將工作做到既廣泛全面客觀，亦不失時間性。

她稱，早年擔任發展局局長期間，曾經檢視本港在維港以外填海的可行選址，確保不會影響航道和敏感生態，相信將來研究填海，亦離不開當年提出的幾個選址。