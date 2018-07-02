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運輸及房屋局局長陳帆表示，若按特首林鄭月娥希望分拆運房局工作，相信對政策規劃及推展監管均有好處。

他出席電台節目時稱，局內運輸和房屋方面的工作在過去一年都相當繁重，而土地及房屋政策具協同效應，相信倘兩者結合在同一政策局，調撥土地發展房屋的工作將會更便利。

陳帆指出，如果運房局分拆，會希望繼續從事房屋方面的工作，重申加入今屆問責團隊，主要是希望解決房屋問題。

不過，他又指，政府會否推行分拆工作，需視乎立法會內有否共識，否則因而引起拉布阻礙民生政策並不值得。