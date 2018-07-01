香港財經 時事脈搏

特首林鄭月娥於上任一周年前夕，推出6項新措施，以紓緩市民因樓價持續攀升「上樓難」問題，包括將居屋定價與市價脫鈎，改以「非業主住戶每月入息中位數」釐訂。林鄭月娥今早接受多家電子及文字媒體訪問時重申，遏抑樓價並非上述政策目的，但政府若能幫助家庭月入上限為5.7萬元的家庭置業，以收入水平計算已佔全港家庭80%，已起到重燃置業希望的效果。

林鄭月娥形容，在自由經濟要遏抑一項商品的售價是「極端困難」，指本港私樓若因高度國際化等因素難以下跌，唯有靠公營房屋。她解釋，居屋申請家庭月入上限為5.7萬元，此水平涵蓋80%香港家庭；加上「首置上車盤」幫助月入達7.4萬元的家庭，「這種比例大約是新加坡模式，但新加坡有更多product differentiation」。

她強調，政府現在「最慘」是缺乏土地，「你今日畀我起到5萬個單位的土地呢，我就可以在公營的部分起呢啲樓，以改變咗的價錢去賣給全香港收入水平八成的人士。但而家土地未到，就難以出現效果」。

林鄭並稱，不應用樓價作為政策效果的指標，因樓價受外圍環境、利息等因素影響，「任何政府都不會承諾將樓價撳到幾多，係不可能、不切實際」。

被問到公私樓比例六四比是否可以改變，林鄭月娥表明，六四比並非金科玉律，但「新六招」未有觸及土地供應，待「土地大辯論」後若政府能更掌握土地供應情況，這比例有可能改變，「但未有土地供應大體方向前，講一大堆這些是很虛。你無麵粉又應承啲麵包，我已經應承麵包的價錢，但要應承麵包的供應，都要畀我有麵粉去做」。

她承認，大辯論到9月才結束，原訂計劃於年底由專責小組提交報告，在時間上有些「尷尬」，她會向小組爭取在諮詢臨近尾聲，看社會對一些土地選項會否有較大共識，她能夠預先在今年施政報告提出相關政策方向。

另就有建議指政府應放寬樓宇按揭成數。林鄭月娥表明，現階段沒有這考慮，因擔心令私樓市場更瘋狂，「做房屋政策的難處就在這，你做咗即刻升，到時適得其反」；又指新增的馬頭圍道首置項目，已由香港按揭證券公司做九成按揭，項目亦有售價高於400萬元的單位。

至於會參考內地城市實行限購，林鄭稱「未行到呢一步」，指上屆政府實行過港人港地，亦未必真正能限制樓價，但日後未必完全不考慮。

被問到中央有否就處理香港樓價下達指示，林鄭稱，過去一年感受到中央知道哪些是特區高度自治的工作，強調房屋地產、社會民生等問題全屬香港內部事務，「所以係無，這12個月來無中央的官員同我講過，在房地產的工作要做些什麼」。