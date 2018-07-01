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市建局行政總監韋志成在網誌表示，於剛過去的周五，政府宣布邀請市建局將其馬頭圍道/春田街發展項目，改作為房屋新措施「港人首次置業」(首置)的先導項目。市建局將配合政府，就有關項目於董事會討論和作決定，並探討在執行層面，包括預售及為「首置」買家而設的轉讓限制的安排。

他指出，於2010年開展的馬頭圍道/春田街發展項目，是市建局首個自行發展的重建項目，沒有與發展商合作，市建局有空間自行釐定售價和研究不同銷售策略。市建局在研究項目的售價時，需要同時平衡市建局的可持續發展，因為在某個項目付出較多資源時，便變相減少在其他項目及樓宇維修計劃可以投放的資源。

他續稱，市建局於去年展開的「樓宇復修策略」研究，希望長遠可為全港不同類別、不同樓齡的樓宇，制訂一套涵蓋「老、中、青」樓宇的整體復修策略。步結果可以預期，若樓宇在「年青」時不作定期保養，亦無預留充足的維修基金儲備，或根本沒有設立維修基金，維修責任便不斷向下傳。

若然樓宇在「年青」階段便設立了專項的維修特別基金，並強制要求業主作定期供款，對新樓業主或換樓業主來說，將可同樣受惠。故此，市建局正構思，在自行重建的項目，成立一個專項的維修特別基金並設強制要求業主作出定期供款機制的可行性，從而在樓宇仍然「年青」時，便建立為樓宇復修未雨綢繆的意識。

由於馬頭圍道/春田街的重建項目需配合政府「首置」先導項目，為免有其他因素影響該措拖的執行細節及成效，市建局會另行選擇適合的項目，加入研究成立專項維修特別基金並設強制定期供款機制的構思。

韋志成相信，只要由「年青」樓宇做起，鼓勵業主盡早透過預防性保養，才是讓市區更新工作可持續發展的治本之道。