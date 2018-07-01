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財政司司長陳茂波在網誌重申，政府上周公布的房屋政策新措施並非要遏抑樓價，而是確保單位能夠及時送到市場。

陳茂波指出，建議就空置的一手私人住宅單位徵收應課差餉租值兩倍的「額外差餉」(即空置稅)，其目標是為了確保落成的房屋單位能夠及時、有效地送到市場，讓單位可以盡早讓市民購買或租用。

他指出，自2013年2月政府宣布取消勾地機制後，私營房屋土地供應持續增加，未來3至4年的一手住宅供應正不斷的上升，由2013年3月底的6.7萬個單位，累增至今年3月底的約9.6萬個，但已落成但仍未售出的一手樓單位，在數量上及佔潛在供應的比例上有上升的趨勢，希望透過「額外差餉」，減低發展商在單位落成後「不租不賣」的誘因，加上修改「預售樓花同意方案」，減少發展商以「唧牙膏」方式賣樓的空間。

他回應指出，坊間有意見認為一手空置單位數量上並不多，質疑「空置稅」效用，政府在考慮這措施時，不只着眼於目前已落成的一手空置單位，而必須考慮未來房屋落成的趨勢，以及發展商手上持有可以隨時出售的貨量。

據政府估計，過去五年(即2013至2017年)，住宅落成量是平均每年1.35萬個，未來5年落成量平均每年約2.1萬個，在4月底，發展商手上可隨時發售的單位達1.85萬個；手上已符合申請「預售樓花同意書」資格的樓盤，合共可提供的單位達2.8萬個，政府有必要採取前瞻性措施。

他強調，要真正解決房屋供應失衡問題，最根本的做法始終是透過各項短、中、長期措施增加房屋土地供應。