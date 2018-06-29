香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥公布六項房屋政策新措施，有關措施旨在達到三個目標，包括令資助出售單位更可負擔、增加資助房屋單位供應，並加強支援過渡性房屋供應，以及鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場。

修訂資助出售單位的定價政策

‧修改居屋定價機制下的負擔能力測試，將採用非業主住戶的家庭每月入息中位數作參考點，並確保可負擔的單位數量由50%增加至最少75%。

‧採用新的負擔能力測試後，居屋單位將以評估市值的五二折出售，而非原來的七折。

‧「綠置居」定價折扣率會比前一期居屋出售計劃的折扣率多10%。

‧建議房委會考慮收緊資助出售單位的轉讓限制。

將位於馬頭圍道項目改作「港人首次置業」先導項目

‧馬頭圍道項目可提供450個「首置」單位，預計最早可在明年第二季度取得佔用許可證，今年12月進行預售。

‧「首置」單位的折扣率將較之前一期居屋出售計劃的折扣率低10%至20%。

‧合資格申請人為居港滿七年或以上的本港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人現行入息限額及該限額加三成，及資產不可超過居屋白表申請人現行資產限額加三成。

改撥私營房屋用地以發展公營房屋

‧改撥合共9幅位於啟德和安達臣道石礦場的私營房屋用地，以發展公營房屋，可提供約1.06萬個單位。

成立專責小組協助民間推行過渡性房屋項目

‧運輸及房屋局轄下將成立一個專責小組，提供一站式的統籌支援，協助及促成更多由民間機構推動的過渡性房屋。

向空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」

‧要求獲發佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位的業主，主要為發展商，每年向政府申報單位的使用情況。

‧若單位在過去12個月內，有超過6個月的時間並未作居住或出租用途，便會被視為空置單位，有關業主須繳付「額外差餉」。

‧「額外差餉」會由差餉物業估價署按年徵收，金額為該單位的應課差餉租值的200%，即大約相等於樓價的5%。

修改地政總署「預售樓花同意方案」以改善銷售手法

‧要求發展商每次推售的住宅單位數目，均不能少於總數的20%。

‧若剩餘未賣出的住宅單位數目少於總數的20%，發展商須一次過推售所有剩餘單位。

‧上述20%的規定會在宣布後即時生效，並適用於「預售樓花同意方案」下地政總署新收到及現正處理的預售樓花同意書申請。