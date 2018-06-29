今日 17:33
香港財經
時事脈搏
被問到會否擔心發展商就空置稅申請司法覆核，行政長官林鄭月娥相信，發展商是理性務實，有關稅項涉及立法，如發展商覺得不合理，可向立法會陳述，若他們堅持司法覆核，政府唯有積極應對。
美聯憂新房策推升私樓價格
地產新聞 ｜ 今日 19:30
市建局:馬頭圍道項目轉首置下月議決
地產新聞 ｜ 今日 19:13
利嘉閣料新招對樓價影響有限
地產新聞 ｜ 今日 19:03
中原測量師行料庫房失近千億賣地收入
地產新聞 ｜ 今日 18:50
林鄭同意抽中居屋機會或更低
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房屋政策新措施懶人包
香港財經 ｜ 今日 18:14
政府推房屋政策六措施
香港財經 ｜ 今日 18:07
雷霆:新樓市措施對私樓市場影響不大
香港財經 ｜ 今日 17:31
政府徵一手樓空置稅 應課差餉租值200%
香港財經 ｜ 今日 17:19
政府公布三目標六項房屋措施
香港財經 ｜ 今日 17:13
行會拍板房策3招 勢難遏價
今日信報
小米僅超購8倍 差絕新經濟股
無國界醫生梁屺瞻 戰火中行醫圓夢
張綺霞
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期待終極一跌大翻身
陸文
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今日信報
藍籌股力不從心 中海油逆市揚威
恒昇
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今日信報
Dollar trend, US-China trade talks key to HK equity outlook
Eric Lui｜ EJ Insight
無人販賣機自製足球Tee
StartupBeat
經濟處周期中段 關注三大風險
胡一帆
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財富管理
【盤房來料】把握反彈機會清倉觀望
即巿股評 ｜ 今日 13:13
墨西哥周日大選 逾130參選人被殺
時事脈搏 ｜ 今日 11:25
土瓜灣站工程疑違規以建築廢料填充牆壁
時事脈搏 ｜ 今日 15:09
【短片】沈振盈:料短線續技術反彈 但已99%步入熊市
港股直擊 ｜ 今日 12:29
中興:大部分研發無受禁令嚴重影響
中國財經 ｜ 今日 11:36
【輪證贏家】恒指準備「七翻身」？
即巿股評 ｜ 今日 10:59
【新股追蹤】小米傳下限定價
港股直擊 ｜ 今日 12:20
特朗普出席鴻海威州廠房奠基儀式
國際財經 ｜ 今日 10:59
開市焦點:早段可靠穩 工行建行嚴重超賣
港股直擊 ｜ 今日 08:48
【新股追蹤】索羅斯傳參與認購小米
港股直擊 ｜ 今日 11:03
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