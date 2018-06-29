香港財經

行政長官林鄭月娥公布一系列房屋政策新措施，涉及3個目標、6項措施。該3個目標包括是令資助出售房屋更可負擔，修訂現時房屋的定價政策；增加資助房屋的供應，並加強支援過渡性房屋計劃，以及促進一手私人住宅單位盡早推出市場。

措施當中，在資助出售房屋定價方面，政府將修改負擔能力測試，改以非業主住戶家庭每月入息中位數計算，而去年第四季數字為3.95萬元，取代白表家庭申請者的入息限額，現時為5.7萬元，並將中位數入息家庭可負擔單位比例，提升至七成半，而居屋單位售價將由市值七折，降至五二折。換言之，居屋定價的負擔能力測試將不會與市價有關係。

至於「綠置居」的定價，折扣則會比上一期居屋多10%，即約四二折出售，令綠置居對現時公屋租戶更容易負擔及吸引，為即將獲編配公屋的申請人提供多一個選擇。

林鄭月娥指出，因應新的定價機制，將會研究更嚴格的轉售限制。至於補價安排的現行政策則不變。

此外，港府亦會將9幅位於啟德及安達臣道的私樓地改劃為資助房屋用地，涉及約1.06萬個單位。政府擬將馬頭圍道項目，改為「港人首置上車盤」項目。「首置」單位的折扣率將較之前一期居屋出售計劃的折扣率低10%至20%，以維持房屋階梯上不同層級的相對性。

由於「首置」單位的目標買家為較高收入的一群，政府會訂定較居屋及「綠置居」更嚴格的轉讓限制。買入單位的首五年內，「首置」業主不可出售或出租其單位。在首五年過後，「首置」業主可向市建局繳付補價後在公開市場出售或出租其單位。

另外，政府將會成立專責小組，協助民間主導和推行過渡性房屋計劃，透過為協助使用空置政府土地作非牟利用途預留10億元、關愛基金等資助基本工程費用。

私樓市場方面，港府將設立一手樓空置稅，向空置的一手私樓單位，收取額外差餉，所有獲發入伙紙達12個月的單位，每年要向政府申報情況，若有超過6個月時間空置，就要繳交空置稅，稅率為應課差餉租值200%，相等於樓價5%。

政府亦建議修改「預售樓花同意方案」及改善銷售手法， 要求發展商每次推售的住宅單位數目，不能少於總數的20%，倘發展商未賣出的單位數目少於20%，須一次過推出所有的單位。同時，地政總署會警告不遵從規定的發展商，並要求提供解釋，如再違規，有關發展商將即時被撤消有關的預售同意書。規定即時生效。

林鄭月娥坦言，措施不能壓抑樓價或增加供應，因現今的策略上，並無一個目標是打擊樓價，亦難以增加整體供應，但強調並不代表她「無招」，稍後會處理這些問題。