香港財經

羅兵咸永道與水中銀今年2月成為戰略合作夥伴，今日(29日)正式簽署投資協議，致力促進食品及消費品安全。

羅兵咸永道亞太及大中華區主席趙柏基指，希望透過與水中銀的合作，促進食品及消費品安全，提升消費者對品牌及製造商的信心。

水中銀董事總經理兼首席執行官杜偉樑表示，公司的「小魚親測」檢測報告及產品安全榜單將公布達標及不達標的產品，把產品安全資訊帶到市場。

水中銀是生物科技公司，專注研發生物檢測技術，提供魚胚胎毒性測試服務，合作企業及機構包括政府、研究所、大型消費品品牌及食物製造商等。