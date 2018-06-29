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今日 12:05 香港財經 國際財經

新風天域美上市 擬併購中國醫療等企業

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新風天域宣布在美國上市，公開發售聯同私募配售，集資總額4.685億美元(約36.54億港元)。

該公司發行2500萬股，集資2.5億美元(約19.5億港元)，如包銷商全額行使超額配股權，最高則達2.875億美元。

在首次公開發行之前，特定投資者已同意，公司進行初始業務併購同時，以私募的方式提供1.81億美元(約14.12億港元)的承諾資本。

該公司擬將首次公開發售及私募配售的所得款項淨額，在中國併購與醫療、科技或教育領域開展業務及具前景的公司，並支付若干開支及營運。

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