香港財經

港元短期拆息全線上揚，當中隔夜拆息升穿兩厘，與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)亦重上兩厘水平。

財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息則升至2.7007厘，較上日升0.936厘；1個月港元拆息回升至2.012厘；1星期和兩星期拆息分別報2.24厘和2.125厘。

3個月拆息則升至2.0964厘，再創近10年高，17連升。

長息方面，半年期息略降至2.2563厘；1年期報2.5543厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時34分，港滙報7.8466。