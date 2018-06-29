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長和創辦人李嘉誠今早最後一次以汕頭大學名譽主席身份出席該校畢業禮，他以「建立自我、追求無我」為題致詞，全文如下：

尊敬的黃寧生主席，各位領導、校董，各位嘉賓、老師，親愛的同學、家長，各位同事、朋友：

很高興在這特別的一天有緣份共聚，分享畢業同學們的興奮。 今天對我也是難忘的一天。

我年輕時經歷貧病戰爭，令我悟出有感恩之心的價值。今天我們有數不盡感恩的原因，讓我們以雷鳴掌聲，感謝老師，感謝父母；最重要，希望大家為汕頭大學鼓掌，她永遠是我們生命中的一部份。

畢業的同學帶着汕大創意自強的信念走進世界，有越級打拼的勇氣，衝破命運迷宮，把有限變無限，擊退蔓延處處的平庸傲慢，建設希望，重塑世界。

環境不是牢籠，在各行各業，你有實踐力──把科技、現代化及工業化的優勢，揉合成新。你有檢視力，知道如何守常持變，釐清障礙；面臨抉擇，掌握進退， 處變不驚。

你們是有追夢能力的幸運兒，你們眼中的世界是什麼模樣的？汕頭大學「建立自我、追求無我」的理念對你重要嗎？在林林總總「做好人」、「做好事」的口號中，一個自我中心的人看世界，和真誠有本心的人看世界不同。超級出眾的人會常常問自己：我是Prince Charming或是Prince Harming？你是魅力、功效之星，還是滔滔大論、製造問題的人？

現代環境的新挑戰，因循難立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪費資源事倍功半；要探求不一樣的方法，才可尋找到有價值的量變。

建立自我，關鍵態度是「謙卑、謙恭、謙虛」。謙卑具有修復、激勵功能，它是虛偽、自大和傲慢綜合症的預防針。有思想，有智慧帶謙虛修為的人，是有量度、能長期處理複雜壓力的問題解決者，他們意識到自己的觀點，並非唯一有效可行的選擇。謙恭的人常帶好奇、開明，自勝者強是充實人生的靈丹妙方。

立志要改變世界的人，有實質良心和才華同樣重要，你的領導能力能否服務好理想？你的深度與寬度決定你是解決問題的人，還是問題本身；區分你是啟發別人的天使，還是把主觀強加於別人的牛魔王。

有人認為我這把年紀，時間不再沒有方向，時間就是當下。晚上仰望星空，讓我瞭解人的渺小，在漫漫長路上，很多時候也感到沮喪無力，但為了明天，我依然披上戰衣，去思考、去感受、去行動，永不言倦──繼續為公益求變，尋找更好。

親愛的同學們、校友們，38年前，這裡原是一片荒蕪田地，創辦汕頭大學，儘管被人嘲諷是愚公移山，但我堅信只有推動教育改革，初心的許諾才能實踐。我要感謝一直支持我的朋友，是你們令我這孤獨激情路上不感孤獨。每次來到汕大，同學們一張張笑臉和愛，是我永恆的鼓勵。

今天之後，我會退下汕頭大學名譽主席的職務，在這心愛的大地上推動教育改革的使命，將交由小兒澤楷和基金會同仁接力。同理心和慷慨良心，是一種選擇，箇中滿足感，難以言傳。大家同心，可實現更大的夢想。

過往一切深烙心上，向前眺望，我總是對大家能成就的未來帶着期盼，同學們，ARE YOU READY?一生以理智、道德和誠信，致力為世界帶來尊嚴和機遇，「建立自我，追求無我」，活出真正勝利的人生。

讓我再次為同學們送上鼓勵：「今天你以汕大為榮，明天汕大以你為榮。」

謝謝大家！