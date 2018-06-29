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長和創辦人李嘉誠今早最後一次以汕頭大學名譽主席身份出席該校畢業禮，他表示，這是難忘的一天，憶述這38年來從荒蕪田地興辦汕大的過程十分感慨，現今將把「在這心愛的大地上推動教育改革的使命」， 交由兒子李澤楷和基金會同仁接力。但他強調，今後仍將「披上戰衣，永不言倦」為公益獻身。

最後一次以名譽主席身份出席畢業禮，李嘉誠進場時引起全場學生歡呼哄動，高呼「誠哥我們愛你」。他動情地憶述，38年前從一片荒蕪田地創辦汕大，儘管被人嘲諷是愚公移山，但堅信只有推動教育改革，初心的許諾才可實踐。他感謝一直支持他的朋友，令他「在這孤獨激情路上不感孤獨」。他說，每次來到汕大，「同學們一張張笑臉和愛，是我永恒的鼓勵」。

李嘉誠以「建立自我 追求無我」為題致畢業詞，他強調建立自我的關鍵態度是「謙卑﹑謙恭﹑謙虛」，而對於立志要改變世界的人，有實質良心和才華同樣重要，包括要有充分領導能力去服務好理想，「你的深度與寬度決定你是解決問題的人，還是問題本身。」

年屆九旬的李嘉誠表示，有人認為到了他這年紀，「時間不再沒有方向，時間就是當下。」他說，在晚上仰望星空，讓他了解人的渺小，在漫漫長路上很多時候也感到沮喪無力，「但為了明天，我依然披上戰衣，去思考﹑去感受﹑去行動，永不言倦--繼續公益求變，尋找更好。」