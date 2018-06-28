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今日 17:33 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】英恒科技明招股 3363元入場

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內地汽車電子解決方案提供商英恒科技(01760)公布，將於明日起招股，每股招股價介乎2.9元至3.33元，發行2.5億股，當中一成在港發售，集資最多8.33億元。一手1000股，入場費3363.56元。

集資所得款項擬用於提升研發能力、投資及購入測試和其他設備、併購以及營運資金等。

股份招股日期至下周四(7月5日)中午截止；預期7月12日主板掛牌。獨家保薦人為法國巴黎證券(亞洲)。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

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