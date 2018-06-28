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阿里巴巴集團旗下阿里雲、企業通訊協同平台釘釘，與招商證券國際達成戰略合作。

此次合作旨在加快招商證券國際數碼化轉型的步伐，協助該行在香港保持中資同業券商地位的基礎上，將其服務拓展至全球更多客戶。

阿里雲將在此次合作中，為招商證券國際提供作為資訊科技基礎建設的雲計算及諮詢服務。同時，招商證券國際將利用阿里雲的大資料及人工智能，進行數碼化轉型升級。

阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明表示，阿里雲與招商證券國際等業界合作，將深化彼此聯繫，為金融業共創更多實用的解決方案。