香港財經

港元拆息走勢個別發展，當中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)回落至兩厘樓下，連跌3日。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息降至1.997厘，連跌3個交易日；隔夜拆息則升至1.7643厘；1星期和兩星期拆息分別報2.1864厘和2.0871厘。

3個月拆息則升至2.0921厘，再創近10年高，16連升。

長息方面，半年期息降至2.2596厘；1年期報2.5521厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時25分，港滙報7.8476。