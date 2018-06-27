香港財經

全球貿易局勢不確定性加劇，拖累人民幣滙率過去兩周連續下跌逾3%。由於市場對人民幣風險管理需求升溫，港交所(00388)人民幣產品成交活躍。

港交所指出，本月至今，港交所美元兌人民幣期貨的平均每日成交量7503張合約(名義價值為7.5億美元)，為歷來最高的月份成交，較去年全年增長1.53倍 。美元兌人民幣期貨今天單日成交量達17711張合約(名義價值17.7億美元)，為歷史第三高記錄。

另外，港交所美元兌人民幣(香港)期權的單日成交量，也於周一創自去年3月推出以來新高，達7400萬美元。