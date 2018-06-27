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渣打銀行發表調查報告，有半數受訪企業估計中美貿易衝突會帶來中度風險。渣打銀行全球研究部大中華高級經濟師劉健恆指，訪問是在3至4月貿易戰最高溫的時候進行，相信受訪者有足夠資訊作預測，認為低估的情況較低，數據有足夠代表性。

劉健恆又稱，中國不能以人民幣貶值的手段跟美國抗衡貿易戰，因為會引發不同的副作用，如資金向外流。

另外，他表示，人民銀行定向降準只是短期策略，以紓緩中小企借貸成本，而不是將貨幣政策改變，強調中國會繼續以去槓桿及減少金融風險為主要政策。同時，估計人行於未來一年半將分階段實行定向降準，合共會降準200至300基點。

渣打銀行投資策略主管(財富管理業務)梁振輝認為，投資者應分散投資作風險管理，看好亞洲美元債及黃金。

美國11月舉行中期選舉，貿易戰將繼續成為重點議題，目前較難預期貿易戰的走向，可能需等待第三季才明朗化。市場於未來兩個星期繼續關注美國會否正式對中國實施關稅，故中港股市將持續疲弱。

梁振輝表示，未來看好亞洲股市，尤其內地市場。他又稱，2018年投資重心部署可放在粵港澳大灣區上，投資者或可留意大灣區內的交通運輸、大灣區土儲豐厚的地產商，以及從事融資及離岸人民幣業務的金融機構。