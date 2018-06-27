有議員認為當局收緊按揭成數，導致發展商將貨就價，興建「納米樓」，亦有議員關注政府會否考慮規範「納米樓」，例如制定住宅單位應有的最小面積。
財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，住宅物業的面積反映物業市場的供求變化，按揭保險計劃與住宅物業的面積沒有直接關係。
他指出，面對土地和房屋供求失衡以致樓價持續上升，政府優先要增加建屋量，以滿足市民基本居住需要。
他續稱，香港作為多元化社會，對住宅面積存在不同的訴求，當局認為日後土地緊絀情況有所改善時，社會將較有條件探討應否訂立人均居住面積標準。
有議員認為當局收緊按揭成數，導致發展商將貨就價，興建「納米樓」，亦有議員關注政府會否考慮規範「納米樓」，例如制定住宅單位應有的最小面積。
財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，住宅物業的面積反映物業市場的供求變化，按揭保險計劃與住宅物業的面積沒有直接關係。
他指出，面對土地和房屋供求失衡以致樓價持續上升，政府優先要增加建屋量，以滿足市民基本居住需要。
他續稱，香港作為多元化社會，對住宅面積存在不同的訴求，當局認為日後土地緊絀情況有所改善時，社會將較有條件探討應否訂立人均居住面積標準。
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