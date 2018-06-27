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行政長官林鄭月娥早前表示會研究居屋定價的問題。據報在新機制下，居屋售價將由市值七折降至最低五折，並以負擔能力作基礎。

本地傳媒引述消息報道，指新機制會從合資格人士負擔能力出發，採用以人為本、再非目前以樓為本的計算方式，居屋售價經折算後，預料由市值七折降至最低五折，除了居屋外，綠置居也適用於這套新機制。

至於港人首置上車盤，則有另一套定價機制處理。

消息又指出，新機制建議會提交房委會再作審議，如果一切順利，今年年底推售的綠置居長沙灣麗智邨有望採用新機制計算售價。