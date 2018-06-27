香港財經

香港證監會公布2017/18年報，截止3月底止全年盈餘2.43億元，去年度為3.36億元赤字。

證監會全年總收入20.15億元，按年增47.8%。由於證券市場成交額增加，本年度的徵費收入上升52%至15.49億元。來自其他收費的收入則上升8%至1.54億元，主要是由於來自牌照申請，以及審理收購及合併文件的收入增加所致。由於股票基金投資的表現理想，故投資收入淨額亦有所增加。

期內，運支出17.72億元，按年增3.09%。過去3年，證監會的人事費用增加了29%，而監管工作不但在數量上有所增加，而且變得更複雜。

過去3年，平均支出對收入比率為102%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為7%及16%。

截至3月底，證監會儲備維持在72億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

去年度，證監會對31家持牌機構及人士採取紀律處分行動，罰款總額達4.83億元。

證監會行政總裁歐達禮表示，將繼續沿用前置式監管方針，希望能及早和更具針對性地介入，以處理市場失當行為及其他違規活動。這令證監會能在市場的穩健、安全及質素受到威脅前便加以預防，同時亦讓執法工作可集中處理對投資者及本港市場構成重大風險的範疇。