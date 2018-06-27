人民幣持續滙價疲弱，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.61，低見6.6117，現時瀉逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.6071，較上日下午4時30分收報6.5560，大插511點子或0.78%；較晚上11時30分最後成交價6.5797，走弱274點子。
離岸價(CNH)亦曾跌破6.61，低見6.6105，最新報6.6088。
官方今日開出的中間價連續第6天下跌，報6.5569，較上日中間價6.5180，大幅下調389點子或0.6%，為去年12月25日以來最弱。
人民幣持續滙價疲弱，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.61，低見6.6117，現時瀉逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.6071，較上日下午4時30分收報6.5560，大插511點子或0.78%；較晚上11時30分最後成交價6.5797，走弱274點子。
離岸價(CNH)亦曾跌破6.61，低見6.6105，最新報6.6088。
官方今日開出的中間價連續第6天下跌，報6.5569，較上日中間價6.5180，大幅下調389點子或0.6%，為去年12月25日以來最弱。
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