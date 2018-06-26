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李嘉誠傳辭汕大校董會名譽主席 李澤楷接棒

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內地傳媒報道，現年90歲的長和系資深顧問李嘉誠，將於本周五(29日)在汕頭大學畢業禮後，辭任校董會名譽主席，將交由次子李澤楷接捧，預料屆時會安排交棒儀式。

上月10日，李嘉誠在長和系股東會後正式退休，轉任集團資深顧問，並由長子李澤鉅接任主席職務。

汕頭大學是1981年經國務院批准成立的綜合性大學，李嘉誠基金會對汕大的支持款項預計至今年將超過80億元，並決定未來8年再向汕大捐款20億元。

作為汕頭大學校董會名譽主席，李嘉誠過去6年堅持參加每年的畢業典禮並作主題演講。

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